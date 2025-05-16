إيمان العاصي تعلن وفاة عمها وتطلب الدعاء له

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعت الفنانة إيمان العاصي عمها الراحل، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، كتبت فيه: “عمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. وانهالت التعليقات من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين قدّموا تعازيهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة والمغفرة.

يأتي هذا الخبر الحزين بالتزامن مع حالة من النشاط الفني لإيمان العاصي، التي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “برغم القانون”، والذي عرض خلال الموسم الدرامي الماضي.

تجسّد العاصي في المسلسل شخصية “ليلى”، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتتعرض لصدمة كبيرة بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، لتبدأ رحلة من البحث تكشف خلالها أسرارًا غامضة غيّرت مجرى حياتها.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، رحاب الجمل، عايدة رياض، ومحمد محمود عبد العزيز.