في عيد ميلاده الـ85.. “الوثائقية” تحتفي بعادل إمام في فيلم خاص: “الزعيم.. رحلة لا تنتهي”

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت قناة الوثائقية عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي “الزعيم.. رحلة عادل إمام” غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً، وذلك ضمن احتفالها بعيد ميلاد النجم الكبير الـ85.

يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة عبر حياة عادل إمام، أحد أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي، منذ نشأته في حي السيدة عائشة بالقاهرة خلال أربعينيات القرن الماضي، كأحد أبناء الطبقة المتوسطة، وحتى وقوفه على خشبات المسارح في مدرستي “الحلمية الابتدائية” و”بنبا قادن الثانوية”، ثم تألقه الجامعي على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

يسرد الوثائقي محطات عادل إمام الفنية، بداية من انطلاقته في الستينيات، وصعوده السريع في السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى تألقه اللافت في التسعينيات، حيث قدّم أعمالًا ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية بجرأة وعمق.

كما يسلّط الضوء على البُعد السياسي والثقافي في مسيرته، ووقوفه في وجه الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تفاصيل محاولة اغتياله خلال زيارته إلى أسيوط. ويعتمد الفيلم على شهادات حصرية ومادة أرشيفية نادرة، بعضها يُعرض للمرة الأولى، في محاولة للإجابة على سؤال محوري: كيف حافظ الزعيم على عرشه الفني لأكثر من خمسين عامًا؟