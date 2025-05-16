القاهرة - محمد ابراهيم -



شارك النجم أحمد مكي جمهوره خبرًا حزينًا بوفاة نجل شقيقته، أيمن عبد الله، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، وطالب متابعيه عبر خاصية “الاستوري” على إنستجرام بالدعاء، وكتب: “اللهم ارحم ابن أختي عزة، أيمن عبد الله، واغفر له، وسامحه، وأدخله فسيح جناتك. نسألكم الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر”.

وفاة نجل شقيقة أحمد مكي.. والفنان يطلب الدعاء له بالرحمة



آخر أعمال أحمد مكي

يُذكر أن آخر ظهور فني لمكي كان من خلال مسلسل الغاوي الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته إلى جانب عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وآخرين، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل الغاوي

تدور أحداث الغاوي في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يجسد أحمد مكي شخصية "شمس"، وهو شاب نشأ في حي شعبي وتعرض لظلم غيّر مجرى حياته بالكامل، ليجد نفسه لاحقًا في مواجهة صراعات لا تنتهي، ويسعى لتحقيق العدالة والانتقام ممن ظلموه، ويقرر التوبة والبحث عن عمل شريف، وتتطور الأحداث في إطار درامي مشوق يكشف عن خبايا وأسرار الحياة في تلك المناطق.

والمسلسل يتكون من 15 حلقة، ما يجعله واحدًا من الأعمال التي تعتمد على التكثيف الدرامي والإيقاع السريع.