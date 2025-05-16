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أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي

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  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 1/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 2/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 3/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 4/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 5/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 6/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 7/8
  • أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

أشعل النجم أحمد سعد اليوم، حفله الغنائي الضخم بأستراليا بحضور كبير من الجالية المصرية والجاليات العربية التي حرصت على حضور حفل النجم المصري.

 

الجمهور استقبل سعد بالصيحات والتصفيق بعد أن رفع الحفل شعار كامل العدد ليدخل سعد الحفل رافعا علم مصر مؤكدا على سعادته برفع علم مصر حبيبتنا وجودها في قلوبنا حتى وإن كنا في مكان آخر ليتفاعل الجمهور مع كلماته.

أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي
أحمد سعد يشعل حفله الغنائي بأستراليا بحضور السفير المصري وهاني رمزي
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هاني رمزي
هاني رمزي


وحرص سعد على تحية النجم هاني رمزي أثناء تواجده بالحفل مشيدا بدوره الفني الكبير ليبادله "رمزي" التحية كما وجه أحمد سعد الشكر للسفير المصري بأستراليا بعد أن لبى دعوة الحضور للحفل.

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الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد


وقدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغنياته منها "اختياراتي ووسع واليوم الحلو ده" وغيرها، ومن المقرر أن يحيي سعد الحفل الثاني بأستراليا غدا وتأتي الحفلات ضمن المجهودات الخيرية لمؤسسة راعي مصر لتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجا بصعيد مصر.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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