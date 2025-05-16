علي الخواجة يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل مشاريعه المقبلة وسر نجاح أغنية "هرمون السعادة" المستمر (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الملحن علي الخواجة انتعاشه فنية في الفترة الحالية حيث أنه ينتظر طرح العديد من الأغنيات التي شارك بتلحينها مع العديد من كبار الفنانين والفنانات.

وقد تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن علي الخواجة وقد كشف الخواجة لنا العديد من تفاصيل أعماله المقبلة وأيضًا عن خطته فى طرح أغنيات خاصة به، وقد جاء ذلك في تصريحات صحفية خاصة لموقع "دوت الخليج الفني"، وسوف نستعرضها فى السطور التالية.

الملحن علي الخواجة

مشاركة مميزة مع النجم رامي جمال وسامو زين في ألبوماتهما الجديدة

وقد كشف لنا الملحن علي الخواجة عن تفاصيل مشاريعه القادمة قائلًا: "بحمد الله، أشارك بأغنية جديدة ضمن ألبوم النجم رامي جمال، وهي أغنية عزيزة جدًا على قلبي بعنوان "محسبتهاش". الأغنية من كلمات هاجر نبيل، ألحاني، وتوزيع وسام عبد المنعم. متحمس جدًا لسماعها بصوت فنان كبير بحجم وجماهيرية رامي جمال، وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور"

واضاف: "أحب أن أوجه شكر خاص للشاعر الجميل وصاحب القلب الأبيض محمد أبو نعمة، الذي كان له دور كبير في إيصال الأغنية لرامي جمال، وسعيد جدًا إنها نالت إعجابه. دي حاجة مش بتحصل كتير، واتشرفت بمعرفتك. وبالمناسبة، أبو نعمة له أيضًا أغنية في الألبوم القادم".

وأردف حديثه قائلًا: "كمان عندي مشاركة مميزة في ألبوم النجم الكبير سامو زين، بأغنية بعنوان "سما صافية زرقة"، وده هيكون ألبوم مختلف ومتنوع إن شاء الله يعجب الناس.

الأغنية من كلمات: أسامة محرز، ألحان: علي الخواجة وسامو زين، توزيع: محمود صبري".

واضاف: "هذا ليس أول تعاون بيني وبين سامو، كنا اشتغلنا سوا قبل كده في أغنية "دي حبيبتي"، وإن شاء الله فيه أعمال تانية جاية هتُعلن في الوقت المناسب"، الألبومان من المقرر طرحهما في العيد أو بعده، وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجمهور.

الملحن علي الخواجة

سبب نجاح أغنية "هرمون السعادة"

وقد عبّر الملحن علي الخواجة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنية هرمون السعادة، واصفًا إياها بأنها كانت 'وش السعد' عليه، مؤكدًا أن هذا النجاح المتواصل هو بفضل الله وكرمه. وأشار إلى أن الأغنية جاءت خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها في حياته، رغم أنها تحمل رسالة إيجابية تدعو للسعادة والتفاؤل. وأعرب عن فخره بالتعاون مع النجم تامر حسني، مضيفًا: 'يشرفني العمل مع فنان بحجمه'. كما وجّه شكره للشاعر أحمد جابر، والموزع الموسيقي حاتم محسن، ومهندس الصوت مودي منيب، معبرًا عن أمله في تكرار التعاون مع تامر في أعمال قادمة.

علي الخواجة يكشف عن تعاوناته القادمة

وعن سر انجذاب الجمهور للأغاني الدرامية كشف رأيه قائلًا: "لا أعلم صراحة ما السبب تحديدًا، لكن ما يهمني هو تقديم أغنية مختلفة تلامس مشاعر الناس، سواء في لحظات الفرح أو الحزن".

وقد كشف لنا عن تعاوناته القادمة مع الفنانين في الفترة المقبلة قائلًا: "سيكون هذه المرة الأولى التي أشارك فيها مع رامي جمال، ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، كما سيكون هناك تعاون مع نيكول سابا، بالإضافة إلى أسماء أخرى لن أعلن عنها إلا بعد التأكد من موعد الإصدار".

الملحن علي الخواجة

علي الخواجة يزيل الستار عن اشتراك التلحين بينه وبين الملحن محمد شحاته

وقد تحدث لنا عن سر اشتراك التلحين بينه وبين الملحن محمد شحاته وقد كشف قائلًا: "أنا ومحمد شحاتة بينا علاقة قوية وطويلة ممتدة منذ فترة طويلة، جمعنا فيها الصداقة والأخوة. الحمد لله، الأغاني اللي بنعملها مع بعض تحظى بحب الناس وكأننا بنقدم عمل واحد بروح واحدة. ربنا يوفقنا جميعًا، وإن شاء الله تسمعوا منا قريبًا المزيد من الأعمال. الحاجة دي مش بتحصل كتير، لأنها شيء مميز مش أي اثنين قادرين يعملوه مع بعض، ولكن في ناس برضو قادرين يعملوا زيها".

الملحن علي الخواجة

علي الخواجة يكشف تفاصيل مشروعه الغنائي ورأيه فى تقنية الذكاء الاصطناعي

وعن مشروعه الغنائي الخاص به تحدث قائلًا: "في مشروع سأبدأ فيه قريبًا، لكنني أفضل عدم التحدث عن تفاصيله حتى أكون أكثر استقرارًا، وإن شاء الله سيظهر للنور ويصل إلى الناس في الشتاء المقبل".

وقد كشف لنا رأيه عن إمكانية إحلال الذكاء الاصطناعي مكانة الكوادر البشرية حيث كشف قائلًا: "كل شيء في تطور مستمر، لكن في النهاية يعتمد ذلك على عقل الإنسان، لأنه هو المسؤول عن توجيه هذه التطورات. نحن كبشر لدينا القدرة على الاستفادة منها إذا تم استغلالها بشكل صحيح".