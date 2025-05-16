هبة طوجي تتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة وتشعل الحماس بـ "سلم على مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيت النجمة اللبنانية هبة طوجي حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة الجديدة تم تجهيزه بمواصفات ومؤثرات لايف عالمية وبمصاحبه مع الموسيقار الكبير أسامه رحباني.

بدأ الحفل قويا باستقبال الجمهور ل هبة الطوجي بحفاوة كبيرة مع تقديمها لاغنيتها الشهيرة "سلم على مصر" التي افتتحت بها وصلتها الطربية رافعه علم مصر واختتمت وصلتها بنفس الأغنية تقديرا لحبها للشعب المصري.

امتد الحفل لقرابة الساعتين قدمت خلالهما طوجي عدد كبير من اغانيها الطربية والرومانسية منها ضلك حدى وبعد سنين .. وغيرها وتصاعدت آجواء الحماس وحالة اندماج الجمهور مع رفع هبة طوجي علم لبنان خلال تقديمها أغنية لبلدها بالإضافة إلى رقصة الدبكة.



حقق الحفل نجاحًا باهرًا وسط حضور جماهيري كبير وأجواء استثنائية جمعت بين الفن الراقي والموسيقى المميزة تحت اشرف مهندس امين سراج وتنظيم إبداعي مميز للمنتج وليد منصور.