نجل محمد رمضان في ورطة قضائية.. قرار بإيداعه دار رعاية بعد اعتداء داخل نادٍ

القاهرة - محمد ابراهيم - في قضية أثارت الرأي العام وشغلت منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت محكمة الجنح بمدينة 6 أكتوبر، الخميس، حكمًا بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل داخل نادٍ رياضي.

وجاء الحكم دون تحديد مدة الإيداع، وذلك في ظل غياب كل من محمد رمضان ونجله عن أولى جلسات المحاكمة، مما أثار تساؤلات حول تعامل النجم الشهير مع القضية، خاصة أنه تجاهل ذكرها تمامًا في تصريحاته العلنية، مواصلًا الترويج لأعماله الفنية عبر مواقع التواصل.

تفاصيل الحكم القضائي



أصدرت محكمة الجنح في مدينة 6 أكتوبر قرارها بإيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية اجتماعية، بعد توجيه اتهامات له بالتعدي على طفل داخل ناد رياضي خاص. وقد تغيب المتهم ووالده عن حضور الجلسة الأولى، في حين حضرت والدة الطفل المجني عليه، وأصرت أمام المحكمة على اتهام نجل رمضان بالاعتداء على ابنها وإلحاق إصابات به، وهو ما عزز موقف الادعاء.

رمضان يلتزم الصمت



رغم صدور الحكم القضائي، تجاهل الفنان محمد رمضان التعليق على الواقعة أو التفاعل معها، سواء عبر الإعلام أو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبدلًا من ذلك، واصل الترويج لأحدث أعماله الفنية، حيث نشر إعلانًا لأغنيته الجديدة بعنوان "البابا راجع"، ما اعتبره البعض استفزازًا للرأي العام وتجاهلًا لمعاناة أسرة المجني عليه.

رحلة إلى أمريكا وإطلالات مثيرة للجدل



وقبل أسابيع قليلة من إصدار الحكم، كان محمد رمضان قد اصطحب نجله المتهم في زيارة إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في حفلين ضمن مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون في ولاية كاليفورنيا وقد أثارت إطلالته في الحفل الأول جدلًا واسعًا بسبب ملابسه وتصرفاته، وهو ما ألقى بظلاله لاحقًا على قضية نجله، التي تحولت من شأن شخصي إلى قضية رأي عام.

ردود فعل الشارع



أعاد هذا الحكم النقاش حول مدى خضوع أبناء الشخصيات العامة للقانون، خاصة في ظل ما يعرف ب "حصانة اجتماعية" تحيط بالمشاهير وعائلاتهم وشدد كثير من المتابعين على أهمية تنفيذ القانون دون تمييز، مؤكدين أن العدالة لا بد أن تشمل الجميع، بغض النظر عن الاسم أو الشهرة.



