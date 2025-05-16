نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي: لا يوجد أزمة وفيلم" الملحد" هيتعرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الفنان القدير حسين فهمي عن سبب تأجيل عرض فيلمه "الملحد" خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وقال: الفنان حسين فهمي أنه لا يوجد أزمة في طرح الفيلم والفيلم هيتعرض قريبًا.

وتابع: فيلم الملحد جميل جدا وبيناقش قضية مهمة جدا محتاجين نناقشها وهي دي ميزة السينما.

وجدير بالذكر يشارك عدد كبير من النجوم في بطولة فيلم "الملحد" ومنهم: أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.