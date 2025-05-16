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حسين فهمي: لا يوجد أزمة وفيلم" الملحد" هيتعرض قريبًا

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أحمد جودة - القاهرة - أفصح الفنان القدير حسين فهمي عن سبب تأجيل عرض فيلمه "الملحد" خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.  

 

وقال: الفنان حسين فهمي أنه لا يوجد أزمة في طرح الفيلم والفيلم هيتعرض قريبًا.  

 

وتابع: فيلم الملحد جميل جدا وبيناقش قضية مهمة جدا محتاجين نناقشها وهي دي ميزة السينما.

 

وجدير بالذكر يشارك عدد كبير من النجوم في بطولة فيلم "الملحد" ومنهم: أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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