هدى الإتربي بإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هدى الاتربي مقطع فيديو أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78 بفرنسا.

وتألقت الاتربي بإطلالة ساحرة بفستان أبيض أنيق وكتبت "لا يوجد شيء يبدو سحريًا مثل التواجد في كان".

وعبرت هدى الاتربي عن سعادتها بتواجد الجناح المصري في فعاليات المهرجان وأكدت حرصها على التواجد في فعاليات المهرجان ومقابلة كبار النجوم العالميين للعام الثاني على التوالي.

وتنتظر هدى الاتربي مشاركة سينمائية مميزة في فيلم "بيج رامي" مع النجم رامز جلال.

فيلم “بيج رامي” يضم مجموعة من الفنانين المميزين بما في ذلك بسمة بوسيل، محمد أنور، محمود حافظ وهدى الإتربى ومحمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، يتناول الفيلم أحداثًا كوميدية ترسخ تقاليد أفلام رامز جلال ويتمنى القائمون على المشروع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، خاصة مع قائمة الأسماء اللامعة التي تشاركه.