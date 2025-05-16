أنشطة مكثفة لفريق "القاهرة السينمائي" في "كان 78"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشاط مكثف وحضور مميز يسجله فريق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي (13 - 24 مايو 2025)، من خلال مشاركته في عدد كبير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بالمهرجان، تُبرز الدور المحوري لمهرجان القاهرة في دعم صناعة السينما المصرية والعربية وتعزيز حضوره على الساحة العالمية.



و يضم فريق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النجم حسين فهمي، رئيس المهرجان، والنقاد: محمد طارق المدير الفني للمهرجان، محمد سيد عبد الرحيم مدير ملتقى القاهرة السينمائي، محمد نبيل مدير مسابقة آفاق السينما العربية ومبرمج الأفلام العربية، ومروة أبو عيش مديرة البرامج والمسابقات الموازية.



وتتوزع الفعاليات التي يشارك بها الوفد الرسمي للمهرجان داخل وخارج الجناح المصري الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC).