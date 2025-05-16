بعد أزمتة نجله.. تعرف على أبرز أثارات الجدل للفنان محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد رمضان تريند محركات البحث جوجل وذلك بعدما أمرت المحكمة بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد الاعتداء على زميله داخل أحدي المدارس، و لهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز أثارات الجدل التي سببها الفنان محمد رمضان بين جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

صدر بحق رمضان حكم بالحبس من القضاء المصري، مدة عام بكفالة 10 آلاف جنيه مصري، وغرامة 20 ألف جنيه.

و جاء الحكم على خلفية قضية (سب وقذف) كانت وجهت له من قبل (أشرف أبو اليسر).

و كان الأخير قد رفع دعوى يتهم فيها رمضان بالسب والقذف، عقب تصريحه في إحدى القنوات أنه عرض عليه مبلغًا من المال (ترضية) جراء وقفه عن العمل.

وشملت التهم استغلال صورة (أشرف أبو اليسر) في الترويج لأغنية ضمن مشهد للأخير في قيادة الطائرة، الأمر الذي ألحق بأشرف أضرار مالية وأدبية بعد أن تعرض للفصل من عمله.

أكتوبر 2019

في أكتوبر 2019، نشر رمضان مقطع فيديو لنفسه وهو جالس في مقعد مساعد طيار خلال رحلة خاصة تديرها شركة سمارت أفياشن إلى المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض حظر مدى الحياة على الطيار أشرف أبو اليسر بسبب انتهاكه قانون الطيران المدني المصري. في يونيو 2021، جمدت النيابة العامة المصرية جميع الحسابات المصرفية لمحمد رمضان، إذ اضطر لدفع ما يقارب من 6 ملايين جنيه مصري تعويضا لأسرة الطيار أبو اليسر الذي توفي في وقت سابق من ذلك العام.

في 16 مارس 2022

وفي 16 مارس 2022، رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من محمد رمضان على حكم سابق يقضي بإلزامه بتعويض قيمته 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر على خلفية تسببه في وقف الطيار الراحل عن العمل ليصبح حكم نهائي وبات.

في 21 نوفمبر 2020،

في 21 نوفمبر 2020، أثار محمد رمضان الجدل بعد انتشار صورة له مع مطرب إسرائيلي في دبي، وقد أدت هذه الصورة إلى غضب شعبي وتفاعل واسع عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وقد برر محمد رمضان بأنهُ لا يعرف هذا الشخص، لأنهُ لا يسأل كل مُعجب حول هويته ولونه وجنسيته ودينه قبل التقاط الصور، وخرج نقيب المهن التمثيلية معلقا على الصورة قائلًا: «حد من الزملاء بعتلي الصورة من شوية وأنا كلمت محمد رمضان أول ما جت لي، ومحمد قالي أقسم بالله ما أعرف دا مين» ولكن بعد تعليق رمضان على الصورة انتشرت صور أخرى لمحمد رمضان مع إسرائيليين مثل لاعب كرة القدم ضياء السبع ورائد الأعمال الإسرائيلي إياد تسلا، وانتشر فيديو آخر لرمضان مع إسرائيليين في إحدى الحفلات التي كان يُذاع فيها الأغنية الإسرائيلية الشعبية هافا ناجيلا، وبعد ذلك قررت نقابة المهن التمثيلية التحقيق مع محمد رمضان وإيقاف نشاطه مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات.

في أبريل 2025

في أبريل 2025 أثار محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد ظهوره في حفل أقيم في ولاية كاليفورنيا مرتديا قميصًا طويلًا مشقوقًا مزينًا بخرز ذهبي مما أدى إلى تشبيه كثير من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي لباسه بمشد الصدر ولباس الرقص الشرقي وتقديم بلاغًا ضده بتهمة الإساءة لمصر وشعبها