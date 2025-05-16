بإطلالة ساحرة.. نجوم اليوتيوب أنس وأصالة مروة يتألقان في مهرجان كان

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ78 إطلالة لافتة للثنائي المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي أنس مروة وزوجته أصالة، اللذين خطفا الأنظار بإطلالتهما الأنيقة وحضورهما الثقافي المميز، فيما يمثل محطة جديدة في رحلتهما من كونهما صانعي محتوى إلى رموز ثقافية عالمية.

أنس، السوري الكندي، وأصالة، السورية الأمريكية، استغلا هذه المناسبة العالمية لتوجيه رسالة تقدير إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دورًا محوريًا في دعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع التقدم الإنسان، في لفتة تعكس التزام الثنائي بتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والدبلوماسية المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ظهور أنس وأصالة خلال العرض الأول للجزء الثامن من فيلم "المهمة المستحيلة"- "Mission impossible8" بطولة نجم هوليوود توم كروز في قصر المهرجانات والمؤتمرات بمدينة كان الفرنسية، حيث ظهر الثنائي بإطلالة أنيقة تجمع بين الحداثة والأصالة، ما يجسد مزيجهما الثقافي الذي يميز محتواهما على منصتهما الشهيرة "عائلة أنزلا".

وقد أكد أنس وأصالة أن ظهورهما في هذا المحفل السينمائي العالمي ليس مجرد حضور عابر، بل خطوة تعكس رسالتهما في بناء جسور التواصل بين الثقافات من خلال السرد القصصي، وهو ما نجحا في تحقيقه عبر قناتهما على يوتيوب التي يتابعها أكثر من 30 مليون شخص حول العالم.

يُشار أن أنس وأصالة، المعروفان بعائلة أنزلا، هما صانعا محتوى سوريان كندي وأمريكية على منصة يوتيوب، يقدمان محتوى عائلي يتنوع بين مدونات الفيديو والمقالب والتحديات، مما أكسبهما شعبية واسعة، يقيمان في لوس أنجلوس، ويمزجان في محتواهما بين التراث الشرق أوسطي والمواضيع العالمية، مما جعلهما من أبرز المؤثرين على الساحة الرقمية.