نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فرح ابنتها.. أمل رزق تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أمل رزق تريند محركات البحث جوجل وذلك بعد أن احتفلت بابنتها الوسطى على ادم مصطفى العربي بحضور عدد من النجوم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

حيث حرص على تهنئة العروسين كل من مايان السيد، الفنانة عبير منير، إيناس عز الدين الفنان جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ، مساعدة مخرج ندى منير حسن، مصممة الأزياء مني الزرقاني، فيفي عبده، أحمد خالد صالح، تيام قمر، هنادي مهنى، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، رانيا فريد شوقي،جمال عبد الناصر ونجله

وأحيا الفرح بالغناء الفنان عصام كاريكا الذي اشعل حفل الزفاف بعدد من أغانيه كما رقصت أمل رزق مع ابنتها وانهارت من البكاء.