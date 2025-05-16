نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد رمضان يتصدر التريند هو ونجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد رمضان تريند محركات البحث جوجل وذلك بعدما أمرت المحكمة بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد الاعتداء على زميله داخل أحدي المدارس.

كانت قد أمرت محكمة الطفل بأكتوبر، إيداع الفنان محمد رمضان، بعد اتهامه بالاعتداء على طفل آخر داخل نادي نيو جيزة الشهير، في دار رعاية.

تعليق من والد ضحية نجل الفنان محمد رمضان

قال والد ضحية نجل الفنان محمد رمضان، المعتدي عليه داخل أحد أشهر أندية مدينة 6 أكتوبر، اتفاجات أن "القضية اتحالت للمحاكمة وانا بره مصر وعرفت القرار منكم، والمحامي متابع القضية لحد مارجع مصر".

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول أكتوبر من سيدة تتهم فيه محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها "عمر"، الطالب بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة.

وذكرت الشاكية أن نجل رمضان تعدى على ابنها بالضرب، مما أسفر عن إصابات جسدية شملت كدمات واحمرار بالوجه.