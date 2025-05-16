"’مغرمة‘ تعيد هايدي موسى إلى ساحة الكليبات بإحساس جديد"

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة هايدي موسى خطواتها الفنية بثبات وإبداع، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد يحمل عنوان "مغرمة"، في عمل غنائي يعد بجرعة عالية من الإحساس والرومانسية.

الأغنية من كلمات محمد النجار، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر ميزو، ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام عبر مختلف المنصات الرقمية.

وتأتي "مغرمة" بعد النجاح الذي حققته هايدي في كليبها السابق "أنا وإنت يا قلبي"، الذي أبهر الجمهور بجمال اللحن وكادرات الإخراج، وهو من كلمات هاني الأشهب، ألحان كريم شاهين، توزيع مصطفى غانم، وإخراج فادي حداد.

وعلى خطٍ موازٍ، فاجأت هايدي جمهورها خلال رمضان الماضي بدعاء روحاني مؤثر بعنوان "يا تواب"، بثته حصريًا عبر يوتيوب، حيث حمل الدعاء رسالة عن التوبة والمغفرة بصدق وإحساس روحاني، ترك أثرًا خاصًا في نفوس المتابعين.

اللافت أن هايدي موسى لا تتوقف عن التنوع والتجديد، فقد قدمت العام الماضي أغنية "لسه صبية" باللهجة السيناوية، في تجربة فلكلورية حديثة أخرجتها بتول عرفة، جمعت بين التراث البدوي وروح العصر.