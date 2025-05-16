محمد فخراني يطرح أغنية "بطلونا" بتوقيع عزيز الشافعي: تجربة جديدة تمزج الإحساس بالعصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح الفنان محمد فخراني أحدث أغنياته بعنوان "بطلونا"، عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، وهي من إنتاج شركة Originality Music Production للمنتج والفنان عزيز الشافعي، الذي يواصل تقديم أعمال موسيقية تحمل بصمته المتجددة سواء كمبدع أو كمنتج موسيقي.

أغنية "بطلونا" تعد خطوة مختلفة في مشوار فخراني، حيث يمزج فيها بين الأداء الدرامي العاطفي والصوت القوي، مستندًا إلى تركيبة فنية متكاملة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.

كلمات الأغنية كتبها الشاعر الشاب زياد حسن، الذي يعبر عن حالة مشاعر الانفصال والخذلان بلغة قريبة من القلب وواقعية، بينما قام بتلحينها محمد فخراني نفسه، ليُعبّر عن مشاعره الخاصة من خلال لحن نابض بالإحساس. أما التوزيع والميكس والماسترينغ فقد حمل توقيع الموزع الموسيقي المتميز رامي المصري، الذي أضفى على الأغنية بُعدًا عصريًا وإيقاعيًا يواكب الذوق الموسيقي الحديث.

وتُعد هذه التجربة هي الأولى لفخراني تحت راية شركة "Originality"، حيث يتعاون من خلالها مع عزيز الشافعي ليس فقط كمنتج، بل كداعم لمواهب تمتلك صوتًا وموهبة حقيقية، وهو ما يراهن عليه الشافعي في المرحلة المقبلة لدعم الأصوات المختلفة والمتميزة على الساحة الفنية.

يُذكر أن فخراني قد أثبت قدراته الغنائية في أكثر من تجربة سابقة، لكنه بهذه الأغنية يقدم نفسه في قالب أكثر نضجًا واحترافية، في عمل يبرز إمكانياته الصوتية، ويجعل الجمهور يتفاعل مع قصة الأغنية وكأنها مرآة لمواقف يعيشها الكثيرون.