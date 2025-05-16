نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تخطف الأنظار في طبيعة لبنان الساحرة: لحظات تأمل وسلام داخلي بين أحضان الأرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطلالة مفعمة بالهدوء والجمال، شاركت النجمة المصرية إلهام شاهين متابعيها بصورة لها من قلب غابات الأرز في لبنان، حيث بدت متألقة بطبيعتها العفوية، وسط أجواء ساحرة جمعت بين خضرة الأشجار ونسيم الجبل النقي.

وظهرت شاهين وهي تقف وسط المساحات الخضراء بكامل راحتها وأناقتها، مرتدية ملابس كاجوال بسيطة باللونين الأبيض والأسود، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، مما أضفى على المشهد لمسة من الصفاء والرقي. وعلّقت على الصورة بكلمات عكست عمق إحساسها بجمال الطبيعة اللبنانية، حيث قالت: "عندما تتأمل الطبيعة وتشعر أنها تحدثك.. تسمع صوت الشجر يداعبه الهواء النقي.. وتسمع صوت الشلالات تأتي من التلج في أعلى قمة الجبل وتتحول لمياه صافية متدفقة.. وتسمع تغريد العصافير بأجمل الألحان... فتجد نفسك تحلق عاليًا وتسمو روحك وتقول سبحان الله المبدع العظيم خالق الكون."

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة والتعليق، معربين عن إعجابهم بجمال المكان وروح التأمل التي نقلتها شاهين بكلماتها، فيما أبدى كثيرون إعجابهم ببساطتها وتقديرها للطبيعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن رحلة قامت بها الفنانة إلى لبنان، حيث تحرص دائمًا على مشاركة لحظاتها الخاصة مع جمهورها، سواء من مواقع تصوير أو أثناء زياراتها السياحية، لتكشف عن جانبها الإنساني والمتأمل بعيدًا عن أضواء الكاميرات.

شاهين، التي عرفت بمواقفها الجريئة وفنها المتنوع، لا تزال تثبت أنها قريبة من جمهورها بروحها الحقيقية وتقديرها للحياة في أبسط تجلياتها، لتجسد بذلك صورة الفنانة التي تعرف كيف تعيش اللحظة وتستلهم منها رسالة للجمال والسلام.