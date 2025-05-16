نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Sinners" يواصل حصد الملايين: مايكل بي جوردان يواجه رعبًا وجوديًا في فيلم يتجاوز التوقعات عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل فيلم الإثارة والتشويق Sinners فرض سيطرته على شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات ضخمة بلغت 290 مليونًا و169 ألف دولار منذ طرحه رسميًا في دور العرض يوم 18 أبريل الماضي، في إنجاز جديد يُحسب لشركة الإنتاج العملاقة Warner Bros ولمخرج العمل رايان كوجلر، الذي نجح مجددًا في تقديم تجربة سينمائية تجمع بين العمق النفسي والتشويق البصري.

وقد توزعت الإيرادات بين 220 مليونًا و869 ألف دولار من السوق الأمريكية وحدها، في حين أضافت الأسواق العالمية نحو 69 مليونًا و300 ألف دولار، وهو ما يؤكد الحضور الدولي القوي للفيلم، وتزايد الإقبال عليه من جمهور مختلف الثقافات.

يمتد عرض الفيلم لمدة ساعتين و17 دقيقة، ويشارك في بطولته النجم مايكل بي جوردان، الذي يقدم أداءً استثنائيًا في دور مزدوج يجسد من خلاله شقيقين توأمين، يشاركه البطولة كل من: مايلز كاتون، سول ويليامز، جاك أوكونيل، أندريه وارد هاموند، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، وهيلينا هو.

ويُعيد رايان كوجلر، المعروف بإخراجه لفيلمي "Black Panther" و"Creed"، تقديم الرعب من زاوية مختلفة، من خلال حبكة درامية تحاكي الصراعات النفسية والروحية التي يخوضها الإنسان مع ذاته وماضيه. تدور أحداث الفيلم حول شقيقين توأمين يسعيان لطي صفحة ماضيهما المظلم وبدء حياة جديدة، لكن رحلتهما للسلام تنقلب إلى كابوس، بعدما يكتشفان أن "الشر الحقيقي" لا يكمن في الخارج، بل قد يكون كامنًا في جذور نشأتهما نفسها.

وقد أثنى النقاد على الفيلم، مشيرين إلى قدرته على الدمج بين السرد العميق والتصوير السينمائي المكثف، مع أداء تمثيلي متميز جعله أحد أبرز أفلام العام حتى الآن. كما نال الإشادة بسبب أسلوبه الإخراجي الذي يُجيد تصعيد التوتر تدريجيًا، مع توظيف ذكي للموسيقى والمؤثرات البصرية في خلق أجواء مشحونة بالغموض والقلق الوجودي.

ومع اقترابه من حاجز 300 مليون دولار، يبدو أن "Sinners" في طريقه لتسجيل مزيد من الأرقام، وربما حجز مكانه في قائمة أنجح أفلام 2025، في وقت ما يزال فيه الجمهور متعطشًا لأعمال تحمل بصمة فنية قوية وتطرح أسئلة تتجاوز حدود الشاشة.