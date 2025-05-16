فن ومشاهير

"منة القيعي ويوسف حشيش.. عقد قران بمذاق الحب والإبداع"

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القاهرة - محمد ابراهيم - "الغزالة اتجوزت".. منة القيعي تعقد قرانها في أجواء مرحة

منه القيعي
منه القيعي

 

احتفلت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، ابنة عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق بالنادي ، بعقد قرانها على الفنان والبلوجر يوسف حشيش، في أجواء عائلية دافئة وبحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

 

 

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منة، التي أعلنت خطبتها في أغسطس 2024، شاركت جمهورها لحظات مميزة من الحفل عبر إنستجرام، وعلّقت بطرافة على إحدى الصور قائلة: "وطنط بقت حماتي".

 

تُعد منة واحدة من أبرز الشاعرات الغنائيات على الساحة الفنية، وقدّمت أعمالًا ناجحة مثل “الغزالة رايقة”، و“للي” للنجم محمد منير، و“غلبان” لأصالة، إلى جانب أغنية “أنا من غيرك” التي غناها بهاء سلطان والتي كتبتها بإحساس خاص لخطيبها يوسف.

أما العريس يوسف حشيش، فهو بلوجر وممثل واعد، تخرّج في كلية الهندسة، وشارك في أعمال فنية مثل مسلسل “الحشاشين” وجزئي مسلسل “ريفو”.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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