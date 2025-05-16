في عيد ميلادها الـ56.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد والدتها الـ56 الذي يوافق يوم 15 مايو، وحرصت على توجيه رسالة مؤثرة تعبّر من خلالها عن حبها الكبير وامتنانها للأم والصديقة والسند.

وشاركت شام جمهورها بصورة عائلية دافئة جمعتها بوالدتها أصالة وأشقائها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها بكلمات تحمل الكثير من المشاعر قائلة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"، لتنهال التعليقات من المتابعين الذين شاركوا شام الاحتفال وتمنوا لأصالة الصحة والسعادة والعمر الطويل.

وتُعرف شام بعلاقتها القوية والخاصة بوالدتها، حيث لا تتوانى عن دعمها في جميع المحطات، سواء الفنية أو الشخصية، وغالبًا ما تظهر معها في المناسبات والفعاليات الكبرى، كما اعتادت أن تشارك جمهورها بلقطات من حياتهما العائلية، والتي تعكس أجواء المحبة والترابط.

أصالة تتألق فنيًا بأغنية "ممنوع"

من جهة أخرى، تواصل أصالة نجاحاتها الفنية، إذ لا تزال تتلقى أصداء إيجابية حول أغنيتها الأخيرة "ممنوع"، التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان غالية شاكر، وحققت نسب مشاهدة عالية في وقت قصير، وسط إشادات من جمهورها الذي أثنى على الإحساس العالي والكلمات المختلفة.

وتُعد "ممنوع" أحدث إضافات أصالة إلى رصيدها الغنائي الحافل، وتؤكد من خلالها استمرارها في تقديم أعمال فنية متنوعة تجمع بين الإحساس القوي والتجديد الموسيقي، مما يرسخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن أصالة احتفلت بعيد ميلادها هذا العام وسط أجواء عائلية، في ظل دعم ومحبة أبنائها وزوجها فائق حسن، إلى جانب تفاعل واسع من جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على إرسال رسائل التهاني لها، مؤكدين على مكانتها الفنية والإنسانية في قلوبهم.