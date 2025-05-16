بسنت شوقي: اسمي اتظلم بسبب ارتباطي بفراج.. والزواج مش لكل الناس!

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة بسنت شوقي عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن ارتباط اسمها بزوجها الفنان محمد فراج أثر سلبًا على مسيرتها الفنية، قائلة: "اتظلمت لما اسمي ارتبط بمحمد فراج"، مشيرة إلى أنها لم تعد تحتمل الدخول في نقاشات جدلية بهذا الشأن.

وأضافت بسنت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم": "الزواج مسؤولية كبيرة وصعب جدًا.. إنك تتأقلم مع طباع حد تاني وتضحي بأحلامك مش حاجة سهلة خالص، ومش كل الناس مكتوب لها تعيش تجربة الزواج، خصوصًا مع صعوبة تربية الأطفال في الزمن ده".

وحول غيرتها على فراج، أكدت بسنت أنها ليست شخصية غيورة بطبعها، وقالت: "أنا مش من النوع الغيور، وفراج نفسه بيستغرب، لكن في حدود طبعًا، ولو حد تجاوز بتكون في وقفة. بس هو محترم جدًا ومبيخلينيش أشك أو أتضايق، وثقتنا في بعض قوية جدًا".

وتطرقت إلى بدايات علاقتها بفراج، موضحة أن التعارف بينهما بدأ أثناء مشاركتهما في مسلسل "تحت السيطرة"، وأضافت أنها تحب له أعمالاً مميزة منها مسلسل "هذا المساء".

وعن أحلامها، قالت بسنت: "نفسي أعيش على البحر ومعايا فراج وأحفادنا وقطط وكلاب.. بحب الحيوانات جدًا، وعندي قطتين باعتبرهم زي أولادي. ونفسي أحقق حلمي وأمثل في هوليوود، وأفضل دايمًا أتعلم وأتطور".