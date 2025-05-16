"تامر حسني ورضا البحراوي يضربان بـ«المقص».. أول أغاني فيلم «ريستارت» ترى النور"



القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة فنية مميزة، أعلن النجم تامر حسني عن طرح أولى أغاني فيلمه الجديد "ريستارت" بعنوان "المقص"، والتي يشاركه في غنائها المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك مساء الخميس في تمام العاشرة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

ونشر تامر البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "انتظروا اليوم إن شاء الله أغنية (المقص) من فيلم ريستارت وألبوم لينا معاد الساعة 10 بتوقيت مصر، غناء تامر حسني ورضا البحراوي".

وتأتي أغنية "المقص" كجزء من أحداث الفيلم، كما أوضح تامر عبر خاصية "الاستوري"، حيث أكد أن أغاني "ريستارت" تمثل جانبًا دراميًا خاصًا بالأحداث، لكنها ستكون ضمن ألبومه المقبل "لينا معاد" المقرر طرحه لاحقًا هذا العام.

وكان تامر حسني قد كشف مؤخرًا عن تفاصيل ألبوم "لينا معاد"، موضحًا أن الأغاني ستصدر على المنصات تباعًا بعد طرح أغاني الفيلم، لتجمع الأعمال الغنائية لعام 2025 في إنتاج موحد.

وفي سياق متصل، طرح تامر البرومو الرسمي لفيلمه "ريستارت"، والمقرر عرضه في دور السينما المصرية والعربية ابتداءً من 25 مايو. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول عالم البلوجرز، حيث تظهر الفنانة هنا الزاهد بدور فتاة تتورط مع شخصية غامضة تبدو كزعيم عصابة مقابل تصوير فيديوهات لصالحه على "تيك توك"، ما يخلق مواقف كوميدية حافلة بالمفارقات.

يُذكر أن فيلم "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.