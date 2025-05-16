نهال كمال تتصدر تريند جوجل بعد ظهور مؤثر في "معكم منى الشاذلي": وصية الأبنودي ودموع ابنته تشعل السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الإعلامية القديرة نهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها المؤثر مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يعرض عبر شاشة قناة "ON"، وذلك في حلقة استثنائية ضمت أيضًا آية عبد الرحمن، ابنة الأبنودي، التي تحدثت لأول مرة عن تفاصيل العلاقة الاستثنائية التي جمعت والدها بها، وعن وصيته الأخيرة التي أثارت مشاعر الجمهور.

في مشهد مليء بالحنين والدموع، كشفت نهال كمال عن محطات صعبة عاشتها مع "الخال"، وخصوصًا خلال فترة مرضه، حيث قالت: "رحلات العلاج كانت كوابيس بالنسبة لي، وكان الأبنودي بيخاف إنه يتقال إنه بيلعب دور المريض، لأنه كان دايمًا عايز يفضل في نظر الناس قوي ومليان حيوية".

وأضافت نهال: "في آخر أيامه، كان بيظهر للناس إنه بخير، لكن الحقيقة إنه كان تعبان جدًا لدرجة إنه مكنش بيقدر يلبس الشراب لوحده، لكنه كان حريص إنه محدش يحس بضعفه"، مشيرة إلى أن الأبنودي كان إنسانًا حساسًا بطبعه، لكنه كان يخفي هذا وراء ابتسامته وكلماته القوية.

وتطرقت كمال إلى اللحظات الأخيرة في حياة زوجها، قائلة: "في أيامه الأخيرة، قال لي إنه عايز يموت بسلام في الإسماعيلية، وكان بيحب المكان ده جدًا ومرتبط بيه على كل المستويات".

وفي مفاجأة غير متوقعة، كشفت نهال عن أن أحد أصدقاء الأبنودي نصحه بالسفر إلى فرنسا لعرض حالته على الأطباء هناك، وبالفعل سافر الأبنودي وبدأ يتعافى نسبيًا، وقالت: "فعلاً، الأبنودي بدأ يرجع لحياته الطبيعية، وكأن اتكتب له عمر جديد، لكنه كان عارف إن النهاية قربت، وكان مستعد لها بروح راضية".

من جانبها، لم تتمالك آية عبد الرحمن دموعها وهي تتحدث عن والدها، حيث قالت: "بابا كان مالي علينا الدنيا كلها، وغيابه سايب فراغ كبير جدًا، مش بس في حياتنا، لكن في وجدان الناس كمان، لأنه كان صوتهم الحقيقي".

الحلقة تميزت بلحظات إنسانية عميقة وأحاديث غير مسبوقة عن الشاعر الكبير، لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها، حيث تداول الرواد مقاطع من حديث نهال كمال وآية الأبنودي بكثافة، مصحوبة بكلمات الإعجاب والتأثر، وارتفعت مؤشرات البحث عن اسم نهال كمال لتتصدر تريند "جوجل" خلال ساعات.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن الأبنودي، شاعر العامية الأبرز في العالم العربي، كان له تأثير بالغ على الأجيال المختلفة من خلال قصائده، التي ما زالت حية في الوجدان، ولم ينسَ الناس بعد صوته القوي وكلماته التي لامست القلوب.