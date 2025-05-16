مصطفى كامل يتصدر تريند جوجل بعد طرح "قولولي مبروك".. انطلاقة قوية لألبومه الجديد بتوقيعات موسيقية متنوعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان مصطفى كامل محركات البحث، وتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، فور طرحه أولى أغانى ألبومه الجديد "قولولي مبروك"، والتي حملت توقيعًا خاصًا من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، فيما تولى هندسة الصوت والميكساج المهندس هاني محروس.

الأغنية الجديدة أعادت مصطفى كامل إلى دائرة الضوء بقوة، إذ لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد بها الجمهور لما تحمله من طابع درامي صادق وموسيقى مميزة، تعكس بصمته الفنية التي اشتهر بها طوال مشواره.

ويضم الألبوم الجديد مجموعة من التعاونات الفنية التي تعكس حرص مصطفى كامل على التنوع والتجديد، إذ يضم نخبة من أبرز الشعراء، منهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، بينما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم، في مزيج موسيقي يراهن به كامل على تقديم ألبوم يرضي جميع الأذواق.

أما التوزيع الموسيقي، فجاء متنوعًا كذلك، حيث تعاون مصطفى كامل مع عدد من الموزعين المميزين مثل: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. وتولى الإشراف على عملية التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت المعروفين، أبرزهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب، ما يعكس حجم الجهد المبذول في إخراج الألبوم بأعلى جودة فنية.

ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الذي حققه مصطفى كامل في ألبومه السابق "وجع قلبي"، الذي ضم 8 أغنيات متنوعة، كتب كامل كلمات جميعها باستثناء أغنية واحدة للشاعر هشام عبد الحليم. وجاءت الألحان بتوقيعه إلى جانب حسن سراج وتيتو، بينما توزعت أعمال التوزيع بين باسم منير، محسن السيد، تامر صقر، أحمد باريتون، حسن سراج، بالإضافة إلى أغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

وحقق الألبوم السابق نجاحًا كبيرًا، خاصة أغنيات مثل "اتعلمت من الليالي"، "اسكت"، "حلوة حياتي"، و"وجع قلبي"، والتي أظهرت قدرته على المزج بين الكلمة الصادقة والإحساس الشعبي القوي، ما جعله يحتل مكانة مميزة في قلوب محبيه.

ويبدو أن مصطفى كامل يسير بخطى واثقة نحو استعادة بريقه الفني عبر ألبومه الجديد، الذي بدأه بأغنية "قولولي مبروك"، التي لم تمر ساعات على طرحها حتى أصبحت حديث الجمهور ومواقع السوشيال ميديا، وهو ما ينبئ بموسم فني حافل للفنان الشامل الذي يجمع بين الكلمة واللحن والأداء.