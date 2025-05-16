دينا الشربيني تتصدر الترند بدعم مفاجئ من ميمي جمال وتصريحات تضع حدًا للشائعات

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة دينا الشربيني الأضواء من جديد وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التصريحات القوية التي أطلقتها الفنانة القديرة ميمي جمال دفاعًا عنها، والتي نفت خلالها بشكل قاطع الشائعات التي طالت دينا مؤخرًا.

وكشفت ميمي جمال أنها التقت بدينا خلال كواليس تصوير مسلسل "كامل العدد"، وتحدثت معها شخصيًا بشأن الأقاويل المنتشرة، مؤكدة: "دينا مظلومة تمامًا، وسألتها بنفسي، فنفت كل ما قيل، وأكدت أن هناك من يتعمد اختلاق الشائعات بمجرد ظهورها برفقة أي شخص، وهو أمر لا أساس له من الصحة".

وعلى الصعيد الفني، تواصل دينا الشربيني التحضيرات النهائية لفيلمها الجديد "درويش"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 يوليو المقبل، وتشاركها البطولة النجم عمرو يوسف، إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول شخصية "درويش"، وهو نصّاب يتمتع بكاريزما خاصة، يخوض مغامرات مشوقة تجمع بين الإثارة، الخداع، والرومانسية، في حبكة غير تقليدية ترسم له طريقًا استثنائيًا نحو البطولة.