نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن انتهائه من تحضير ألبومه الغنائي الجديد، مؤكدًا أنه جاهز للطرح بعد عيد الأضحى مباشرة.

منشور رامي جمال

وكشف رامي جمال عن حيرته بين ثلاثة أسماء مقترحة للألبوم، وطلب من جمهوره مساعدته في اختيار الاسم الأنسب، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلًا: "الألبوم خلص وجاهز للنزول بعد العيد على طول إن شاء الله، ومحتار بين 3 أسامي، فاختاروا معايا: (مش لاقيكي / محسبتهاش / يا حلاوتك)".

تفاصيل أغنية "مش مجرد حب"

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "مش مجرد حب" لرامي جمال من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب.