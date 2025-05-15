نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي من قلب كان السينمائي: بدأنا ننهض من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في جلسة مميزة ضمن فعاليات مهرجان كان، شارك النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ندوة "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي" مؤكدًا أن السينما المصرية تعيش مرحلة انتعاش جديدة، وقال: "لدينا الآن مخرجون وكتّاب وممثلون ومصورون مميزون.. والمشاركة المصرية في مهرجان كان هذا العام دليل واضح أننا بدأنا ننهض من جديد".

كما أشاد بروح الشباب التي تسود مهرجان القاهرة، وأكد أن المنافسة مع مهرجانات مثل الجونة صحية وتحفز الصناعة.

الجلسة نظمها مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق كان للأفلام، بحضور نخبة من صنّاع السينما والفنانين.