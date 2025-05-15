نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامية إنجي هشام تحتفل مع زوجها رجل الأعمال مصطفى العربي بزفاف نجله على ابنة أمل رزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية إنجي هشام بزفاف آدم نجل زوجها رجل الأعمال مصطفى العربي وحفيد الراحل محمود العربي، على هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات البارزة في المجتمع.

وسبق واحتفل كلا من آدم العربي وهيا كتكت بعقد قرانهما، في مطلع شهر مايو الجاري، وعقد الداعية مصطفى حسني القران، كما حضر المنشد مصطفى عاطف الذي قدم بعض الانشودات قبل انطلاق العقد.

وحضر لتهنئة العروسين كل من مايان السيد، الفنانة عبير منير، إيناس عز الدين الفنان جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ، مساعدة مخرج ندى منير حسن، مصممة الأزياء مني الزرقاني.