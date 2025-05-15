نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حملة «عيب».. مراد مكرم يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مراد مكرم محركات البحث جوجل ومؤشرات التريند خلال الساعات الماضية بعدما اطلق حملة «عيب» علي السوشيال ميديا، بهدف تغيير سلوكيات الأزواج تجاه زوجاتهم في الشارع.

سبب تصدر مراد مكرم التريند

وكان مراد مكرم كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا أستاذ لما تبقى ماشي مع مراتك وعيالك في الشارع، ماتخليهاش هي اللي تشيل العيل وتشيل الشنطة وانت ماسك إيد العيل اللي بيمشي، عيب.. هقدم سلسلة من بوستات «عيب».. يمكن المايل يتعدل».

تفاعل الجمهور مع حملة مراد مكرم

وتفاعل رواد مواقع اتواصل الاجتماعي مع منشور مراد مكرم من خلال التعليقات وكان من أبرز التعليقات: «سلسلة توعيات ناجحة لأن حضرتك محبوب وأكيد ستؤثر في تغيير السلوك»، «تخيل أننا في زمن بنتكلم عن بديهيات.. بنعلم الراجل إزاى يكون راجل، حال بائس والله».

أبرز أعمال مراد مكرم

وكان اخر اعمال مراد مكرم هو مسلسل «6 شهور»، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

ابطال مسلسل «6 شهور»

وضم مسلسل «6 شهور» نور النبوي عدد من الفنانين ابرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.