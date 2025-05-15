نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تصريحاته.. حازم إيهاب يتربع علي عرش التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان حازم إيهاب محركات البحث جوجل ومؤشرات التريند خلال الساعات الماضية وذلك بعدما كشف خلال لقائه مع بودكاست «فايق ورايق» عن تفاصيل تعرضه للخيانة في علاقات سابقة أثرت على حالته الصحية.

سبب تصدر حازم إيهاب التريند

وقال حازم إيهاب إنه قبل الزواج من زوجته الحالية دخل في علاقات عديدة، مردفا: «كل واحدة أسوأ من اللي قبلها، اتعرضت للخيانة مرتين، وفي الثالثة الطرف التاني هو اللي سابني، وصلت لمرحلة إني أصبت بعدم انتظام في ضربات القلب بسبب الضغط النفسي».

حازم إيهاب يكشف كواليس قصة زواجه

وأضاف حازم إيهاب، أن لقائه بزوجته منة ساعده على تخطي العديد من الصعاب في حياته، مشيرًا إلى أنه طلب منها الزواج بعد أسبوع من التعارف، بالرغم من عدم امتلاكه للكثير من المال»، واصل: «أنا كنت في حالة نفسية سيئة، وهي خلتني شخص مختلف، خدت عهد على نفسي إن كل حاجة في حياتي تبقى ليها، قعدت سبع شهور من غير شغل، بس تجاوزنا المرحلة دي بمشاركتي في مسلسل من إنتاج مارفل أخرجه محمد دياب».

أحدث اعمال حازم إيهاب

ومن ناحية اخري، يشارك حازم إيهاب في فيلم برشامة بجانب نخبة من نجوم الفن أبرزهم “هشام ماجد، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، والعمل من إخراج خالد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي”.

اخر اعمال حازم إيهاب

وكان اخر اعمال حازم إيهاب هو مسلسل "أشغال شقة جدًا"، والذي كان يؤدي فيه دور كريم، والعمل من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، شيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومحمد عبدالعظيم، وأحمد عبدالوهاب، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.