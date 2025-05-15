نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد سعد يحيي حفلين في أستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان أحمد سعد، حفلين يومي 16 و17 مايو الجاري فى أستراليا، ويقدم خلالهما مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة.

أحدث أعمال احمد سعد

سبق، طرح أحمد سعد مؤخرًا ألبومه الجديد حبيبنا، على موقع يوتيوب ومنصات موسيقية مختلفة، وفاجأ من خلاله جمهوره بمشاركة عدد كبير من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، ضم 9 أغانٍ، هي: "مفتقدني"، و"عايز سلامتك"، و"لو تيجي"، و“تيجي نحارب”، و“بسيط”، و“أنا مشيت”، و“حبيبنا” و“عمري اللي فات”، و“سودا سودا”.

أحمد سعد يوقع عقدًا مع روتانا لتقديم أعمال غنائية جديدة تواكب مشواره الفني

ومن ناحية اخري، وقع النجم أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها بسبب نجاحه وبصماته خلال الفترة الأخيرة وعلاماته البارزة في مجال المزيكا.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد تقديمه تتر مسلسل «سيد الناس»، بطولة شقيقه عمرو سعد، وحمل التتر نفس اسم المسلسل، أغنية «سيد الناس» من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر الحاج، وتوزيع أشرف البرنس، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

وايضا تصدر طول شهر رمضان تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وموقع "فيس بوك" من خلال عدد من الأغنيات التي قدمها ضمن الحملات الإعلانية لعدد من العلامات التجارية لعدد من الشركات والبنوك والكيانات الخدمية والخيرية، بعدما التهم موسم الإعلانات الرمضاني بـ 8 إعلانات دفعة واحدة.