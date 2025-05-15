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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة نيللي كريم في عمل سينمائي بجانب الفنان شريف سلامه، إخراج أميرة دياب، ويضم اللبناني عادل كرم.

نيللي كريم وشريف سلامة يجتمعان في عمل سينمائي جديد

وكشفت نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية عن اسم فيلمها الجديد بعنوان جوازة ولا جنازة، ويشاركها البطولة شريف سلامة.

اعمال نيللي كريم وشريف سلامة

واجتمع الثنائي ايضا في بطولة فيلم هابي بيرث داى مع حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب، وإنتاج: محمد دياب، أحمد الدسوقي – سكاي ليميت ستوديوز، أحمد عباس – إيميرسيف ستوديوز، أحمد بدوي – فيلم سكوير برودكشن.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مشاركتها في النصف الأول من رمضان بمسلسل إخواتي الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها، من بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، وعلي صبحي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم ومحمد ممدوح، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

اخر اعمال شريف سلامه

وكان اخر اعمال شريف سلامه هو مسلسل موعد مع الماضي، على منصة نتفليكس العالمية، والمسلسل من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، صبا مبارك، محمد ثروت، وركين سعد، ومن تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، وايضا شارك في مسلسل كامل العدد 3، ويضم: دينا الشربيني، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، أحمد عبدالوهاب، أحمد بهاء، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.