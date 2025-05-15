بإيرادات عالية.. فيلم "سيكو سيكو" يحتل المركز الأول في شباك التذاكر

أحمد جودة - القاهرة - “سيكو سيكو” يواصل التحليق في الصدارة بـ170 مليون جنيه

يواصل فيلم “سيكو سيكو” تربّعه على عرش شباك التذاكر، بعد أن حقق أمس وحده 713،641 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 170،320،279 جنيهًا منذ بداية عرضه في دور السينما المختلفة.



أحداث فيلم "سيكو سيكو"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول مغامرات شابين أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن لألعاب الفيديو. ينقلب مسار حياتهما رأسًا على عقب بعد تورطهما في مشكلة غامضة تدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفاجآت، ويحاولان الخروج منها بأقل خسائر ممكنة وسط الكثير من الضحك والتشويق.

طاقِم عمَل فيلم "سيكو سيكو"

يضم فيلم سيكو سيكو كوكبة من النجوم، على رأسهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب مجموعة من الوجوه المميزة، العمل من تأليف محمد الدباح، ويقوده إخراجيًا عمر المهندس، في تجربة تمزج بين الكوميديا والمغامرة بأسلوب مختلف.

ويُعرض الفيلم حاليًا ضمن باقة من الأفلام الجديدة التي تشهد إقبالًا جماهيريًا، أبرزها «الصفا الثانوية بنات» من بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، و«نجوم الساحل» الذي يضم أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف. كما يُعرض فيلم «استنساخ» من بطولة سامح حسين وهبة مجدي، و«فار بـ7 أرواح» الذي يجمع أحمد فتحي، سليمان عيد، ندا موسى، وكوكبة من النجوم.