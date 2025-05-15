نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة..تامر حسني يطرح أغنية "المقص" مع رضا البحراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن طرح أغنية جديدة بعنوان "المقص" بمشاركة رضا البحراوي من فيلم ريستارت والبوم لينا ميعاد الذي من المقرر طرحه قريبًا.

موعد طرح الأغنية

ونشر تامر بوستر الأغنية معلقًا:" انتظروا اليوم إن شاء الله أغنية ((المقص)) من فيلم ريستارت وألبوم لينا معاد الساعة ١٠ بتوقيت مصر، غناء تامر حسني ورضا البحراوي".

تفاصيل البوم تامر حسني





ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.



موعد ألبوم تامر حسني



والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.



آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»



كان عقلي فين مني زمان ده أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول سنين

و جالي قلب إزاي كده والقسوه جاتلي منين



ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا

فعلًا مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش

و بكابر عامل قادر

و إن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياه

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا فـ النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكه لرجوع

على نفسي كتير بعتب وألوم على ظلمي ليه موجوع

في غيري دلوقتي معاه وبقيت خلاص ماضي

و جرحي حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي

ياما إتجاحدت معاه أنا وهو كان راضي.