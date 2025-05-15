نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي الهواري ضيف “الراديو بيضحك” مع فاطمة مصطفى على 9090 مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحل المخرج والمنتج مجدي الهواري ضيفًا على برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، اليوم الخميس، عبر إذاعة 9090 من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءًا.



ويكشف الهواري خلال اللقاء عن مشاريعه المقبلة سواء في الإخراج أو الإنتاج، كما يتحدث عن كواليس أعماله وتجربته الفنية.



يُذكر أن البرنامج يُذاع كل خميس، واستضاف مؤخرًا نُخبة من النجوم منهم: أحمد العوضي، آسر ياسين، هالة صدقي، هند صبري، ميرنا نور الدين، وعصام السقا، إلى جانب أسماء بارزة مثل كريم عبد العزيز، ياسر جلال، وحمادة هلال على مدار مواسمه السابقة.

كما يُعد مجدي الهواري من أبرز المخرجين في جيله، وقد أخرج عددًا من الأعمال السينمائية الناجحة مثل “الفرح” و“خيانة مشروعة”، كما أنه شارك في تأسيس كيان “كايرو شو” للمسرح، وقدم من خلاله عروضًا لافتة مثل “الملك لير” و“علاء الدين".