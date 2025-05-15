رانيا منصور بين “الست لما” و”ريستارت”.. حضور سينمائي لافت في موسم عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة رانيا منصور رسميًا إلى فريق عمل فيلم “الست لما” بطولة النجمة يسرا، والذي يستعد للانطلاق في تصوير مشاهده الأولى قريبًا. يشارك في الفيلم أيضًا ماجد المصري، محمود البزاوي، ودنيا سامي، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وفي سياق موازٍ، تشارك رانيا كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم “ريستارت” أمام تامر حسني وهنا الزاهد، والمقرر طرحه بدور العرض في 29 مايو المقبل، ليخوض سباق عيد الأضحى السينمائي 2025.

أبطال فيلم "ريستارت"

يضم الفيلم نخبة من النجوم منهم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، إلى جانب ضيوف شرف بارزين مثل إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وكانت رانيا قد شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “شباب امرأة”، بجانب غادة عبد الرازق وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.

وعلى صعيد السينما، عُرض مؤخرًا لرانيا فيلم “لأول مرة” في يناير الماضي، وهو عمل اجتماعي رومانسي ناقش قضايا إنسانية مؤثرة في الحياة الزوجية، من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام، وبطولة تارا عماد، عمر الشناوي، ونبيل عيسى.