محمود سعد يرد على سؤال أحد متابعيه

القاهرة - محمد ابراهيم -



شارك الإعلامي محمود سعد رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي، تساءل فيها عن العلامة الفارقة بين أن يعيش الإنسان حياة حقيقية، أو يمر بأيامه دون معنى.

وقال محمود سعد: “إزاي الواحد يعرف إنه عايش بجد مش بيعدي الأيام وخلاص؟ لما يصحى من النوم ويحس إن وراه حاجات، وإنه كرم من ربنا إنه صحي لأنه وراه حاجة عايز يعملها… ممكن تبقى إنه يقشر البطيخة أو ياخد دش".



وأكد أن قيمة الشيء لا تقاس بحجمه، بل بتأثيره في الإنسان، مضيفًا: “مش بقيمة الحاجة قد ما هي بتحقق إيه للإنسان”.



وتفاعل المتابعون مع رسالته التي اعتبروها تذكيرًا بسيطًا لكنه عميق بمعنى الامتنان والبساطة في تفاصيل الحياة اليومية.

في سياق آخر، شارك محمود سعد في انتخابات نقابة الصحفيين، حيث حرص على الإدلاء بصوته منذ الساعات الأولى من بدء التصويت لاختيار النقيب الجديد.

ومن جهة أخرى، أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عن عودة الإعلامي الكبير إلى شاشتها ببرنامجه المميز "باب الخلق"، الذي يُعرض كل خميس وجمعة، بدءًا من 22 مايو المقبل.