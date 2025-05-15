راغب علامة يفجّر قنبلة الصيف بأغنيته الجديدة: "ترقيص" جرعة فرح ورقص بأجواء عالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد طول انتظار، أطلق السوبر ستار راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعًا إيقاعيًا صيفيًا مبهجًا، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

وأشعل راغب حماسة الجمهور من خلال مشاهده المميّزة التي صوّرها على شاطئ البحر في بيروت، بأجواء صيفية مبهرة تدعو كل من يشاهد الكليب إلى مشاركة أجواء البهجة والفرح.

وأراد راغب أن يوصل لنا رسالة مهمة من خلال هذا الكليب، حيث صُوّرت مشاهد لأناس من مختلف الأجناس والأعراق يرقصون في مختلف بقاع العالم، مثل نيويورك، ولندن، وباريس، وإفريقيا، وشرق آسيا، لتجسيد روح الانسجام والفرح التي تحملها الأغنية، وإيمانًا من السوبر ستار بأنّ الموسيقى هي اللغة العالمية العابرة للحدود والقارات التي يتفاعل معها الجميع:

ويقول مطلع الأغنية:

“شغّل يلاّ ودقّ الطبلة وحلّي اليوم ده معانا

اصحى وجمّعلي الكلّ الليلة دي فلّ افرحوا ويانا

ترقيص ترقيص ترقيص عايزين نفرح ونعيش

مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن ما فيش”

تأتي أغنية “ترقيص” كرسالة ىدعوة عالمية من السوبر ستار راغب علامة للرقص والفرح، وتجسد رؤيته في نشر الطاقة الإيجابية عبر الموسيقى والفن.

هذا العمل الجديد يؤكّد مرة أخرى مكانة راغب علامة كأيقونة موسيقية قادرة على جمع العالم حول موسيقاه الفريدة.

لمشاهدة الكليب، تابعوا القنوات الرسمية للسوبر ستار راغب علامة: