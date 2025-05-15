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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان ماجد المصري عن مروره مؤخرًا بوعكة صحية مفاجئة، اضطر على إثرها للخضوع لعملية جراحية في الأسنان.

وقال المصري في تصريحات له: “أنا مش بهتم أوي بصحتي، وفجأة جالي تعب شديد في أسناني، رُحت للدكتور على أساس أعالج المشكلة، لكنه فاجئني وقال لي لازم نعمل عملية حالًا”.

وأشار إلى أن قرار الخضوع للجراحة لم يكن سهلًا بالنسبة له، لكنه اتخذه بسبب ثقته الكاملة في الطبيب المعالج، مؤكدًا: “لولا ثقتي في الدكتور، مكنتش هعملها”.

ماجد المصري يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية في الأسنان: “مكنتش هعملها لولا ثقتي في الدكتور”

وتمنى المصري في ختام حديثه السلامة للجميع، مشددًا على أهمية الاهتمام بالصحة وعدم إهمال الأعراض البسيطة.



آخر أعمال ماجد المصري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ماجد المصري، مسلسل "إش إش" الذي حقق به نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني لعام 2025، وخصوصًا بتجسيده شخصية "رجب الجريتلي" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وأشاد بها الجميع وبأدائها القوي المبهر، وينتظر الجمهور ماجد في تألق جديد لدراما رمضان عام 2026 نظرًا لاختياره أدواره بطريقة فنية مميزة.

أحداث ​مسلسل إش إش



تدور أحداث ​مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.