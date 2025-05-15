نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة القليوبية تطلق العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض الموسم الحالي، بفرع ثقافة القليوبية، في إطار خطة وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة"

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد حضور ياسر فريد، مدير عام فرع ثقافة القليوبية، وأحداثه مستوحاة من أجواء "ألف ليلة وليلة"، حيث تتناول الصراع الأبدي بين الإنسان والشيطان، وتسرد كيف يواجه العقل البشري وساوس إبليس ويهزمه، لتنتهي القصة بعفو شهريار عن شهرزاد، في إشارة رمزية لانتصار الحكمة على الشر.

صناع العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة"

"ليلة من ألف ليلة وليلة" تأليف أحمد سمير، وإخراج أشرف عبد الجواد، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، ويستمر عرضه بالمجان حتى الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة مساءً.

العرض بطولة عبد الرحمن ثروت، محمود جوهر، أحمد فارس، رضوى طاهر، سامح أبو العلا، بسنت، أحمد دجوي، بشوي أشرف، محمد ناجي، محمد وليد، حنان محمود، وهبة محمد.

أشعار أيمن حافظ، مصمم استعراضات سامح أبو العلا، موسيقى وألحان محمد ناجي، ديكور وملابس علاء الحلوجي، صوت عبد الفتاح ناصر، إضاءة مدحت السعدني، مساعد مخرج عبد الرحمن ثروت وأحمد فارس.

وأوضح المخرج أشرف عبد الجواد أن العرض يقدم رؤية فلسفية حول حرية الإنسان في اتخاذ قراراته، مؤكدًا أن الإنسان الواعي يتحمل مسئولية أفعاله، فالعقل والتدين والتفكير السليم هي أدوات الإنسان في التمييز وتحمل المسئولية.