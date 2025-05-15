قصور الثقافة تواصل عروض المسرح الإقليمي بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "طرطوف"، ضمن عروض الموسم الحالي التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار خطة وزارة الثقافة.

العرض لفرقة بيت ثقافة التل الكبير، وإخراج محمد عبد الخالق، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم: المخرج جلال عثمان، الناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود جمال.

أحداث العرض المسرحي "طرطوف"

وأحداثه مستوحاة عن نص الكاتب الفرنسي موليير، وتدور داخل منزل السيد آدم وعائلته، حيث يظهر الجد مستاءً من تصرفات أهل البيت، ويوجه لهم النصيحة بضرورة تحمل المسئولية بأنفسهم بدلا من ترك زمام الأمور في يد "طرطوف"، ومع تطور الأحداث، يتضح أن الجد كان محقا فيما قاله، ليطالبهم باستعادة زمام الأمور.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

صناع العرض المسرحي "طرطوف"

"طرطوف" أداء: محمد نبيل، أمير حسن، عبده الأحمر، أحمد ياسر، ندي ياسر، راندا يوسف، أحمد يوسف، وأحمد الجزار.

دراماتورج إبراهيم محمد، ماكياج ندي ياسر، تأليف موسيقي محمد علي، ملابس حسام عبد الحميد، إضاءة محمد حامد، وديكور محمد عشوائي.