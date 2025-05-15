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ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق"

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  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 1/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 2/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 3/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 4/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 5/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 6/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 7/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 8/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 9/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 10/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 11/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 12/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 13/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 14/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 15/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 16/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 17/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 18/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 19/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 20/21
  • ريهام عبد الحكيم تشعل الأوبرا بصوتها.. و"كروان مصر" يتصدر المنصات بعد حفل "كوكب الشرق" 21/21

القاهرة - محمد ابراهيم - في أمسية طربية استثنائية، أحيت الفنانة الكبيرة ريهام عبد الحكيم حفل "كوكب الشرق" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في حضور جماهيري ورسمي وإعلامي غير مسبوق، أعاد للأذهان عبق حفلات أم كلثوم. 


وقدّمت ريهام خلال الحفل مجموعة من روائع الطرب الأصيل مثل "سيرة الحب"، "دارت الأيام"، و"الأطلال"، وسط تفاعل حي من الجمهور الذي وقف مرارًا لتحيتها في مشهد قلما يتكرر، معبّرين عن إعجابهم العميق بصوتها وأدائها النقي.


وقاده الحفل باحترافية المايسترو د. محمد الموجي وفرقته الموسيقية، اتّسم بالتناغم العالي بين الأوركسترا وصوت ريهام، في تجربة موسيقية وصفت بأنها "حلم فني"، حيث أبدع الموجي في خلق حالة موسيقية حالمة تناغمت مع إحساس ريهام العميق واحترامها لتراث أم كلثوم دون تقليد.


وفي كلمتها الختامية، وجّهت ريهام شكرها الخالص للحضور، ولكل من ساهم في إنجاح الحفل، مشيدة بالدعم الثقافي الرسمي المتمثل في حضور وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو ورئيس دار الأوبرا د. علاء عبد السلام.


وأعربت عن امتنانها للمايسترو الموجي وفرقته، مؤكدة أن "كل تصفيقة من الجمهور كانت وقودًا حقيقيًا على المسرح"، معتبرة هذه اللحظة محطة مفصلية في مسيرتها.


وكانت ريهام قد تلقّت إشادة خاصة من الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد، الذي وصفها خلال مقابلة تلفزيونية بأنها "كروان مصر"، مضيفًا أن إحساسها وتفسيرها للموسيقى يعكسان وعيًا فنيًا نادرًا، وعلّقت ريهام على هذا اللقب قائلة: "كلمات أستاذ أمير تاج على رأسي ومسؤولية كبيرة".


شاركت ريهام عقب الحفل في مؤتمر صحفي أكدت خلاله أن "الفن الحقيقي لا يموت"، وأنها ستواصل سعيها لتقديم التراث بروح معاصرة تحترم الماضي وتتطلع للمستقبل.

 


وتصدّرت ريهام التريند خلال الساعات الماضية باسم كروان_مصر، مع إشادة واسعة من الجمهور والإعلام، الذي اعتبر أنها أعادت تعريف الطرب الأصيل بصوت يليق بالماضي والمستقبل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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