عائلة عادل إمام "تفسد" خطة أصدقائه للاحتفال بذكرى ميلاده الـ85 منذ أن قرر الفنان عادل إمام الاختفاء والابتعاد عن الأضواء والساحة الفنية عام 2020 أصبحت له طقوس خاصة في روتين إقرأ المزيد

منذ أن قرر الفنان عادل إمام الاختفاء والابتعاد عن الأضواء والساحة الفنية عام 2020، أصبحت له طقوس خاصة في روتين حياته اليومية، فلم يعد الزعيم اجتماعياً مثلما عهده أصدقاؤه، الذين كانوا يلتقون به كل ليلة داخل منزله بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، حتى وصل بهم الأمر إلى السفر لمنزله بمنطقه الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف التي يقضيها هناك، لإقامة جلسات السمر معه والتي تمتد إلى الساعات الأولى من كل صباح.

وكانت ذكرى ميلاد الفنان عادل إمام، بمثابة يوم عيد ينتظره المقربون كل عام ليجتمعوا بمنزله ويقيموا الحفل الساهر الذي يحضره كل أصدقائه ومحبيه من داخل وخارج الوسط الفني، إلا أنه يبدو أن الحالة الصحية للزعيم لم تعد تسمح له بمثل هذه الاحتفالات المرهقة، لذلك قرر أفراد عائلته منذ أربع سنوات إلغاء الاحتفال الضخم بذكرى ميلاده، واستبداله بحفل صغير يقتصر حضوره على عائلته الصغيرة فقط، ما حرم أصدقاءه من حضور هذا الاحتفال.

وفي خطوة جريئة قرر عدد من صديقات الفنان عادل إمام وزميلاته بالوسط الفني، تحضير مفاجأة له خلال ذكرى ميلاده الـ85، والتي من المفترض أن يحتفل بها يوم السابع عشر من شهر مايو الجاري، حيث اجتمعت الفنانات لبلبة ويسرا ونبيلة عبيد وهالة صدقي وإلهام شاهين وعدد آخر من النجمات، واتفقن على زيارة الفنان عادل إمام بمنزله وإقامة حفل كبير لذكرى ميلاده، خاصة أن بعضهم لم يلتقه منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وظنت تلك النجمات أن هذه المفاجأة ستلقى ترحاباً من أفراد عائلة الزعيم، خاصة أنها من الممكن أن تكون سبباً في إسعاده، خاصة أنه سيلتقي بأصدقائه الذين اشتاق إليهم كثيرا، لكن المفاجأة أن تلك الفكرة قوبلت بالرفض من كل أفراد العائلة، حتى خرج المنتج عصام إمام الشقيق الأصغر للزعيم، وأعلن أنه لن يكون هناك احتفال بذكرى ميلاد الفنان عادل إمام.

وأكد عصام أن الاحتفال سيقتصر على أبنائه وزوجته وأحفاده وبعض أفراد العائلة المقربين فقط، وهذا ما اعتادوا عليه منذ عام 2020، ولم يكشف السبب وراء الإصرار على أن يكون الحفل صغيراً ومحدوداً، في الوقت الذي يريد عدد كبير من النجوم والنجمات الاحتفال بذكرى ميلاد زعيم الفن المصري.

وبعد ذلك الرفض، حاول عدد من النجوم إقناع أسرة الزعيم بإتاحة الفرصة لهم لإقامة الاحتفال، حتى وإن كانت مدة الاحتفال ساعة واحدة فقط، حتى لا يتسببوا في المتاعب له أو إرهاقه، لكن حتى الآن هناك إصرار من أبنائه على عدم إقامة الحفل الضخم.