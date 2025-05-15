يسرا تتألق بفستان لامع في مهرجان كان من تصميم إيلي صعب تتواجد النجمة يسرا في مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78.وفي اليوم ا إقرأ المزيد

تتواجد النجمة يسرا في مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78.

وفي اليوم الثاني، اختارت يسرا ارتداء فستانا لامعا باللونين الأخضر والذهبي، من تصميم إيلي صعب.

وعدلت يسرا من تصميم فستانها الأصلي، كانت البطانة فيه غير كاملة بطول الفستان فأطالتها، وأغلقت فتحة الصدر V الطويلة، وارتدت حزام باللون الأخضر.

يذكر أن يسرا غابت هذا العام عن دراما رمضان 2024 و2025.

وكان آخر أعمال يسرا مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وعرض في رمضان 2023.

ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء السيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وعرض على قناة CBC وCBC Drama ومنصة Watch IT.