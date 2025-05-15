"قولولي مبروك".. مصطفى كامل يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

أحمد جودة - القاهرة - مصطفى كامل يطرح أولى أغاني ألبومه بعنوان "قولولي مبروك" وتتصدر التريند

طرح الفنان مصطفى كامل أولي أغاني ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت الأغنية التريند.





وتقول كلمات الأغنية:

قولولي مبروك عملت الصح انا وسيبته، قولولي مبروك ومش هاتهزني غيبته، قولولي مبروك اعالج قلبي من طيبته عشان طيبة قلبي كانت سبب خيبته، قولولي مبروك اني فوقت وروقت من خاين الامانه اللي ياما ظلمنا واللي ياما جرحنا وأذانا، احنا كنا ملوك وكان مملوك بيحلم يتصور معانا، والله ولا ندمان ولا زعلان يالا خلصت وكفيانا.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب. كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقي، فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.