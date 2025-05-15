أمينة خليل تتألق بفستان وردي من رامي قاضي في مهرجان كان لفتت الفنانة أمينة خليل الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78. وأطلت أمينة خليل إقرأ المزيد

لفتت الفنانة أمينة خليل الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78. وأطلت أمينة خليل بفستان وردي من تصميم رامي قاضي، يدمج بين أقمشة الحرير والشيفون مع إضافة الريش.

وجاء تصميم الفستان ضيقا حتى الخصر ليبرز رشاقتها ثم ينسدل مموجا ومزين بالريش.

ولملمت أمينة خليل شعرها من الأمام ورفعت شعرها للأعلى، مع مكياج بألوان هادئة يناسب الإطلالة. وتزينت بقرط من شوبارد، والتقط لها صور جلسة التصوير المصور كارل داغر.

يشار إلى أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى ياسمينا العبد والطفل علي البيلي وعدد آخر من الفنانين.