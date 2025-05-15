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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة يارا السكري في فيلم صقر وكناريا بجانب الفنان محمد إمام وشيكو، والذي يتواصل تصويره فى الوقت الحالى.

تفاصيل شخصية يارا السكري في فيلم صقر وكناريا

وتجسد يارا السكري في فيلم صقر وكناريا دور فاشون ديزاينر وهى حبيبة محمد إمام خلال أحداث الفيلم.

تفاصيل فيلم صقر وكناريا

والفيلم يجمع إمام وشيكو للمرة الأولى، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، وآخرين.

آخر أعمال يارا السكري

وكان اخر اعمال يارا السكري هو مسلسل فهد البطل، الذي عرض فى رمضان الماضي، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

ويدور العمل في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، يلعب خلاله أحمد العوضي دور صنايعي رخام، صعيدي، يأتي من الصعيد للقاهرة للعيش وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تلعب ميرنا نور الدين دور زوجته وهي سائقة تروسيكل بالعمل، وتبدأ الأحداث في قرية سمالوط بمحافظة المنيا.

نبذة عن يارا السكري

يذكر أن يارا السكري كانت قد ظهرت في دور صغير بفيلم "الفلوس" مع تامر حسني وزينة عام 2019، لكنها لم تواصل خطواتها في مجال التمثيل، كان آخر ظهور لها في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى خلال شهر رمضان الماضي، حيث شاركت مع النجم أحمد عز، مما جعلها محط أنظار الجميع ودفعها للتفكير في دخول عالم التمثيل بشكل أوسع.