وئام مجدي تتعاقد على فيلم «عكس عكاس» مع رنا رئيس

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت وئام مجدي على عمل سينمائي جديد مع الفنانة رنا رئيس وتوتا، يحمل اسم «عكس عكاس»، المقر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم «عكس عكاس»

ويعتبر فيلم «عكس عكاس» بطولة بين الثنائي الفنانة رنا رئيس والفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن الشهير بـ «توتا»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق، من المقرر أن تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

تعاون المخرج محمد صادق ومحمد عبد الرحمن

ويسجل فيلم «عكس عكاس» أول تعاون بين المخرج محمد صادق والفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ «توتا»، ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

آخر أعمال وئام مجدي

وكان آخر أعمال الفنانة وئام مجدي، هو مسلسل «الكابتن» الذي عرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2025، من بطولة الفنان أكرم حسني إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وأحمد عبد الوهاب، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد الرفاعي، ومحمد رضوان، وسامي مغاوري، وعمر شوقي، ومؤمن نور وميمي جمال، ووئام مجدي»، وأخرين من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

أحداث مسلسل «الكابتن»

دارت أحداث مسلسل الكابتن، في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد أكرم حسني، شخصية كابتن طيار يتسبب في حادث طائرة يؤدي إلى وفاة الركاب، هذا الحادث يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية غير متوقعة، التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياته المهنية والشخصية، وبينما يسعى للتعامل مع تبعات الحادث، يكتشف بطل العمل العديد من التحولات الشخصية والمهنية التي تقوده إلى مواجهات مليئة بالكوميديا والدراما الإنسانية.