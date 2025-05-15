"الست لما".. رانيا منصور تشارك في بطولة فيلم جديد مع يسرا

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك رانيا منصور في بطولة فيلم جديد من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والذي يحمل اسم" الست لما".

تفاصيل فيلم "الست لما"

وفيلم "الست لما" من انتاج رنا السبكي وندا ومن تأليف تاليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

أحدث أعمال رانيا منصور

ومن ناحية اخري، تنتظر رانيا منصور عرض فيلم ريستارت الذي تظهر فيه كضيفة شرف مع النجم تامر حسني وابنتها توانا الجوهري، والعمل من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اخر اعمال رانيا منصور

وكان اخر اعمال رانيا منصور هو مسلسل شباب امراة الذي عرض في الموسم الرمضاني مكون من 15 حلقة، ومن بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا، داليا شوقي، حسن أبو الروس، ورانيا منصور، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

وايضا شاركت في مسلسل “الوصفة السحرية” الذي يضم مجموعة من النجوم مثل شيري عادل وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة “مصنع الحكايات” وإخراج خيري سالم.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور قصة المسلسل في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان «سنة أولى زواج»، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.