نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالسوارية.. لقاء الخميسي تثير الجدل بجلسة تصوير في الجيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثارت الفنانة لقاء الخميسي حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت جلسة تصوير جديدة ومختلفة لها من داخل الجيم، لم يكن الاختلاف بسبب إطلالتها، بل بسبب المكان الذي اختارته.

لقاء الخميسي تثير الجدل بجلسة تصوير في الجيم

وظهرت لقاء الخميسي في الصور بفستان أسود منفوش مكشوف الكتفين، وتلتقط الصور في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وتقوم ببعض التمارين على الأجهزة الرياضية، كما ظهرت في صور ترتدي نظارة الشمس.

أحدث أعمال لقاء الخميسي

على جانب آخر، تشارك لقاء الخميسي في بطولة مسلسل "روج أسود"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق، المسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي هو مسلسل "إجازة مفتوحة" من بطولة شريف منير وسميحة أيوب وملك قورة ومراد مكرم ودنيا ماهر وهشام إسماعيل وكريم أبو زيد وسامي ومغاوري ونور محمود، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحم حماقي.

كما شاركت في مسلسل زي القمر في حدوتة حتة من القمر، وقدمت لقاء من خلال الأحداث معاناة شابة لديها وحمة في وجهها، وكشف العمل ما تتعرض له من مضايقات وتنمر من قبل المحيطين بها، وشارك في البطولة عايدة رياض، ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.